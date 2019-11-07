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Специалисты рассказали об основных признаках проблем со здоровьем у женщин

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Специалисты сообщили об основных признаках, указывающих на возникшие у женщин проблемы со здоровьем. Так, стоит озаботиться своим здоровьем, если появ

Специалисты сообщили об основных признаках, указывающих на возникшие у женщин проблемы со здоровьем.

Так, стоит озаботиться своим здоровьем, если появилась отёчность или изменился цвет кожи. Эти признаки могут говорить о нарушении в работе сердечно-сосудистой системы. Отечность может возникнуть из-за тромба. В таком случае, любое прикосновение к нему вызывает довольно неприятные ощущения, кроме того, иногда будет невозможно опереться на конечность.

На бронхит и другие опасные заболевания лёгких намекнут беспричинные кашель, одышка, невозможность вдохнуть полной грудью. В том числе это укажет на такое смертельное заболевание, как тромбоэмболия артерии лёгкого, при которой у пациента остаётся лишь несколько часов для спасения жизни.

Тромб может возникнуть и в сосудах головного мозга. Он характеризуется головной болью, от которой никакие обезболивающие не способны избавить.

При обнаружении любого из подобных признаков необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

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