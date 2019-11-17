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Специалисты рассказали о скрытых угрозах на бюджетных смартфонах

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Компания Kryptowire во время исследования безопасности систем бюджетных смартфонов обнаружила, что устройства на Android могут быть довольно опасны дл

Компания Kryptowire во время исследования безопасности систем бюджетных смартфонов обнаружила, что устройства на Android могут быть довольно опасны для пользователя.

Было изучено 29 компаний, занимающихся производством смартфонов, и найдено 146 новых уязвимостей в приложениях. При этом отмечается, что 28 из них уже были установлены в бюджетную версию устройства. Удалить их достаточно затруднительно, кроме того, сейчас они редко устанавливаются отдельно, и обычно являются частью более крупной программы.

Таким образом, благодаря этим приложениям, злоумышленники могут получить права доступа к системе и заниматься прослушиванием. Также отмечается, что приложения могут скрытно передавать информацию разработчикам устройства.

В основном, опасные приложения были найдены в смартфонах малоизвестных марок, таких как Haier или Gubot, однако у таких брендов, как Xiaomi и Sony, программы-шпионы также были обнаружены.

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