Специалисты назвали несколько причин почему женщины живут дольше мужчин

В среднем женщины здоровее и живут дольше мужчин. Отчасти это связано с тем, что они больше уделяют себе внимания.

Однако несколько последних исследований обнаружили, что мужчины и женщины с одинаковыми показателями здоровья в некоторых случаях могут реагировать по-разному. Соответственно, и лечение должно подбираться разное.

Холестерин

Эрик Мадссен из Норвежского университета науки и техники отмечает, что при повышенном холестерине мужчины чаще сталкиваются с летальным исходом при сердечном приступе, по сравнению с представительницами прекрасного пола.

В течении десятилетнего наблюдения за 44 тыс. мужчин и женщин в возрасте до 60 лет, имеющих высокий холестерин, команда Мадссена установила, что мужчины сталкивались с летальным исходом в случае сердечного приступа в три раза чаще женщин (553 случая против 157).

Однако с учетом того, что в общем числе участников исследования женщин было больше, чем мужчин, эта разница увеличивается до четырех раз.

«Судя по полученным результатам, в среднем возрасте высокие показатели холестерина, могут быть более пагубными для мужчин, нежели для женщин», — суммирует Мадссен.

Значит ли это, что врачи будут использовать лечение, меняющееся в зависимости от пола? Навряд ли. Медицинская сфера стремится к унификации лечения, поэтому пациентам предлагаются одинаковые программы, вне зависимости от пола.

Меланома

Один из самых смертельных видов рака – меланома становится причиной смерти мужчин в два раза чаще, чем у женщин. При этом такая разница обнаруживается вне зависимости от расы пациента.

Частично это различие связано с расположением меланомы – на спине. Чтобы обнаружить изменения, нужен взгляд со стороны. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и нелюбовь мужчин к различным косметическим средствам, в том числе солнцезащитному крему, а также нежелание обращаться к врачам. Однако даже с учетом этих факторов такое различие в цифрах беспокоит ученых.

Кейран Смолли, исследователь из Онкологического центра и научно-исследовательского института им. Х. Ли Моффита в Тампе, США, обнаружила, что в борьбе с меланомой женщинам может помогать их половой гормон – эстроген.

При этом мужчины, имеющие ожирение, справляются с лечением лучше, чем мужчины с нормальным ИМТ.

«Жировая ткань способствует выработке эстрогена, поэтому ожирение приводит к повышению этого гормона в крови у мужчин», — отмечает она.

Депрессия

Женщинам в два раза чаще ставится диагноз депрессия, но значит ли это, что мужчины менее подавлены? Скорее всего, нет. Во многом такой большой разброс связан с самим определением депрессии.

Специалисты обращаются к симптомам, которые чаще склонны чувствовать женщины – чувство вины, беспокойство, утеря интереса к жизни. Мужчины в свою очередь реагируют иначе – они начинают злоупотреблять алкоголем, рисковать и погружаются в работу с головой. Однако на эти симптомы врачи часто закрывают глаза, что становится причиной неверной постановки диагноза.

Когда врачи добавляют соответствующие вопросы, цифры уравниваются. Это еще один пример того, насколько опасной может быть гендерно-нейтральная медицина.