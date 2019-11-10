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Состоялась установка надвратного креста в Распятском соборе Серпухова

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В городе Серпухов в рамках строительных работ по возведению въездных ворот в Распятский собор состоялась торжественная установка надвратного креста. Д

В городе Серпухов в рамках строительных работ по возведению въездных ворот в Распятский собор состоялась торжественная установка надвратного креста.

Данное праздничное мероприятие прошло вчера, 9 ноября. Вначале священнослужитель Павел Тимохин, настоятель серпуховского храма, провел обряд освящения креста. По завершению чина его водрузили на врата, расположенные на улице Калужской.

На данный момент времени, чтобы окончательно завершить восстановление ворот нужно закончить создание кровли, а также разместить калитку и навесные врата. Все эти работы будут закончены в самое ближайшее время.

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