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Следователь из Сочи могла покончить с собой из-за изнасилования

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Правоохранительные органы займутся проверкой предположения о том, что 23-летняя следователь Мария Клочкова из Сочи покончила жизнь самоубийством из-за

Правоохранительные органы займутся проверкой предположения о том, что 23-летняя следователь Мария Клочкова из Сочи покончила жизнь самоубийством из-за изнасилования.

Девушка совершила суицид 23 ноября. Как сообщается, она заступила на дежурство, получила в своё распоряжение служебное оружие, а спустя несколько часов была найдена мёртвой в своём кабинете. Отмечается, что девушка была тихой и замкнутой.

25 ноября появилась информация, что погибшая подвергалась оскорблениям от начальства. В этот же день в паблике «Омбудсмен полиции» был опубликован пост от некой Анны Клочковой, которая представилась сестрой погибшей. Она заявила, что Мария подверглась изнасилованию со стороны коллеги, но решила не подавать заявление, а перевестись в другой город.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а виновных привлекут к ответственности.Следователь из Сочи могла покончить с собой из-за изнасилования

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