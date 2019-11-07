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Сильное потоотделение во время сна указывает на опасные болезни

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Специалисты в области медицины отметили, что сильное потоотделение в ночное время может указывать на серьезные заболевания у человека. По словам враче

Специалисты в области медицины отметили, что сильное потоотделение в ночное время может указывать на серьезные заболевания у человека.

По словам врачей, пот может интенсивно выделяться без особых на то причин из-за гормонального дисбаланса. Последний обычно связан с нарушением функционирования щитовидной железы. У женщин также нередко наблюдается низкий уровень эстрогена. Впрочем, этот неприятный процесс может иметь связь и с повышенной тревожностью, так как подсознание во время сна начинает доминировать над телом.

Потоотделение является побочным эффектом большого количества медицинских препаратов, направленных на борьбу с депрессией или уменьшение уровня сахара в крови. Оно также может возникнуть из-за апноэ (храпа). Выделение пота вызывают и многие болезни, включая ВИЧ, грипп, туберкулез и столбняк, поэтому, если вы постоянно сильно потеете по ночам, то нужно обязательно сходить в больницу.

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