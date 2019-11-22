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Северное сияние над Ладожским озером восхитило жителей Ленинградской области

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Жителям Ленобласти в ночь с четверга на пятницу, 22 ноября, удалось запечатлеть невероятно красивое природное явление, образовавшееся над Ладожским оз

Жителям Ленобласти в ночь с четверга на пятницу, 22 ноября, удалось запечатлеть невероятно красивое природное явление, образовавшееся над Ладожским озером.

Речь идет о самом настоящем полярном сиянии, возникшем на ночном небосводе. Снимки этого редкого для региона явления были опубликованы в одном из местных сообществ в соцсети ВКонтакте. Оно может быть разных цветов, но в данном конкретном случае приобрело ярко-зеленый оттенок.

Напоминаем, что северное сияние является уникальным свечением, возникающим в верхних слоях земной атмосферы и появляющимся в результате контакта заряженных частиц с магнитосферой планеты. Как правило, это явление удается увидеть только в северных областях Земли.

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