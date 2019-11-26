Семенная жидкость позволяет мухам улучшить память

Исследователи из Франции определили, что «влюбленные» самки мух дрозофил могут улучшать свою память с помощью семени самцов.

Согласно словам ученых, мозг данных насекомых обладает двумя нейронами, формирующими их долговременную память. У них также есть рецепторы, связывающие специальный пептид, содержащийся в семени самцов. Для выяснения того, как половой акт оказывает влияние на память самок, они провели особый эксперимент.

Сначала ученые позволяли мухам почувствовать определенный запах, а затем ударяли их электрическим током. В результате насекомые связывали аромат с неудачными воспоминаниями и пытались избегать пространств, в которых чувствовали схожий запах. Однако у девственных самок память об этом моменте исчезала быстрее, чем у «влюбленных».