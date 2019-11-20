Санавиация забрала из Тосно младенца с острой кишечной инфекцией

В Тосно работники санавиации провели эвакуацию малолетнего ребенка, у которого была диагностирована острая кишечная инфекция.

Медики, прилетевшие на вертолете, смогли оказать младенцу первую помощь. После этого они перевезли его по воздуху из Тосно в медицинское учреждение, где врачи сразу же принялись за его лечение.

Информация о данном происшествии появилась в официальном сообществе санитарной авиации в соцсети ВКонтакте. Текущее состояние малыша неизвестно. Не ясно также, чем именно мог отравиться ребенок.