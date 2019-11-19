РЖД представила концепт нового плацкартного вагона

19 ноября на выставке «Транспорт России» на стенде РЖД был представлен макет в натуральную величину нового плацкартного вагона с модульным пространством. Фото вагонов публикует издание «РИА Новости«.

Как сообщается, у каждого пассажира будут свои личные столики, а их места оборудуют шторками для создания индивидуального пространства. Стены вагона будут выполнены в светлых тонах, полки в бежевых. Длина полок при этом осталась прежней, а ширина увеличилась на два сантиметра и теперь составляет 62 сантиметра.

Также между полками в стене есть отодвигаемая перегородка для случая, если эти места купят знакомые между собой люди.

Представленная концепция разработана «Трансмашхолдинг». Отмечается, что этот вариант не является окончательным.

Так, от этой же компании представлен ещё один макет, в котором полки расположены «ёлочкой» — немного по диагонали. За счёт такого расположения удалось удлинить спальное место и создать индивидуальное пространство. Также есть вариант с продольными полками, расположенными в шахматном порядке.

Эти две концепции будут представлены в следующем году.