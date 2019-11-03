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Розенструйк отправил в нокаут Орловского на 29-й секунде поединка

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Жаирзиньо Розенструйк, суринамский боец MMA, смог нокаутировать уроженца Белоруссии Андрея Орловского уже в первом раунде боя. Поединок между белорусс

Жаирзиньо Розенструйк, суринамский боец MMA, смог нокаутировать уроженца Белоруссии Андрея Орловского уже в первом раунде боя.

Поединок между белорусским и суринамским спортсменами состоялся в рамках мероприятия UFC 244, состоявшегося в американском городе Нью-Йорк. Однако он завершился уже на 29-й секунде, так как Розенструйк смог моментально отправить противника в нокаут. Впрочем, это даже не самый лучший его показатель – летом он победил Аллена Кроудера всего за девять секунд.

За свою профессиональную карьеру 40-летний белорусский боец успел принять участие в 49 поединках, из которых 19 закончились его поражением. Розенструйк провел 9 боев, и все они завершились его победой.

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