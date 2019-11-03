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Роза Сябитова рассказала о судьбе своего бывшего мужа, избивавшего её

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Ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала о личной жизни своего бывшего мужа. Сябитова три года находилась в браке с прод

Ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала о личной жизни своего бывшего мужа.

Сябитова три года находилась в браке с продюсером Юрием Андреевым: с 2008 по 2011 год. По её словам, супруг неоднократно допускал физическое насилие в её отношении и избивал её. Отвечая на вопрос подписчицы в Instagram, Сябитова сообщила, что он снова женился. После этого она указала, что в России много глупых женщин, имея в виду тех, кто выбирает подобных мужчин.

Также ведущая ответила и на критику в свой адрес, когда другой подписчик отметил, что Сябитова не может найти себе половинку, однако учит других.
В ответном сообщении ведущая рассказала, что сваха не должна быть замужем, и это является издержками профессии.

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