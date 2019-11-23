Российский сенатор подверг жесткой критике желание Софии Ротару выступать в России

Валерий Рязанский, член Совета Федерации, подверг жесткой критике желание Софии Ротару, исполнительницы из Украины, продолжать выступать в Российской Федерации.

Согласно словам сенатора, некоторые зарубежные певцы постоянно ругают Россию, но при этом приезжают в нее ради заработка денег. Он считает, что Министерство культуры должно создать инструмент, способный повлиять на подобных артистов, но при этом добавил, что речь не идет о подготовке черных списков, как на Украине.

По мнению Рязанского, необходимо выяснить, что о таком поведении звезд думают сами зрители. Он отметил, что наиболее подходящим ответом на такие концерты должны стать пустые кресла в зале. Напоминаем, что ранее стало известно об участии Ротару в новогодних передачах на российском телевидении.