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Российский сенатор подверг жесткой критике желание Софии Ротару выступать в России

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Валерий Рязанский, член Совета Федерации, подверг жесткой критике желание Софии Ротару, исполнительницы из Украины, продолжать выступать в Российской

Валерий Рязанский, член Совета Федерации, подверг жесткой критике желание Софии Ротару, исполнительницы из Украины, продолжать выступать в Российской Федерации.

Согласно словам сенатора, некоторые зарубежные певцы постоянно ругают Россию, но при этом приезжают в нее ради заработка денег. Он считает, что Министерство культуры должно создать инструмент, способный повлиять на подобных артистов, но при этом добавил, что речь не идет о подготовке черных списков, как на Украине.

По мнению Рязанского, необходимо выяснить, что о таком поведении звезд думают сами зрители. Он отметил, что наиболее подходящим ответом на такие концерты должны стать пустые кресла в зале. Напоминаем, что ранее стало известно об участии Ротару в новогодних передачах на российском телевидении.

Российский сенатор подверг жесткой критике желание Софии Ротару выступать в России

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