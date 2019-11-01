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Российский футболист Кабаев оказался в списке самых красивых игроков Гондураса

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Евгений Кабаев, российский нападающий гондурасского клуба «Реал де Минас» с 2019 года, дал интервью, в котором рассказал об отношении к нему

Евгений Кабаев, российский нападающий гондурасского клуба «Реал де Минас» с 2019 года, дал интервью, в котором рассказал об отношении к нему местных жителей.

Так, согласно его рассказу, на улицах на него часто обращают внимание, так как в Гондурасе мало европейцев, а русских и вовсе нет. Иногда его даже узнают, и он успел дать три интервью ещё до того, как начал играть.

Во время интервью его в основном спрашивали о том, как ему живётся в их стране, а также о присутствии Кабаева в списке претендентов на «Золотую бутсу» в 2014 году, рядом с Роналду и Месси.

Недавно он снова оказался в газетах, так как стал первым русским, забившим здесь гол. А ещё он оказался на восьмом месте в списке самых красивых игроков лиги.

Расизма по отношению к себе Кабаев не почувствовал. Как он рассказал, здесь добрые и дружелюбные люди, везде позитив и музыка.

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