Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Российский эксперт рассказал о способе уничтожить американские авианосцы

Дата:
Специалист военных наук Константин Сивков нашёл способ, как можно уничтожить все авианосцы США и нанести огромный ущерб американскому флоту. Для этого

Специалист военных наук Константин Сивков нашёл способ, как можно уничтожить все авианосцы США и нанести огромный ущерб американскому флоту.

Для этого, как пишет Сивков в «Военно-промышленном курьере», необходимо ударить по верфи, находящейся в Ньюпорт-Ньюсе. На этой верфи имеются три стапеля для авианосцев, и два из них в настоящее время используются для ремонта, а один для постройки. Отмечается, что именно эта верфь является единственной во всей стране, которая может заниматься ремонтом и строительством авианосцев.

Удар по верфи, как считает Сивков, следует нанести крылатыми ракетами в обычном снаряжении. В результате атаки тех мощностей, что имеются сейчас, будет недостаточно для восстановления кораблей, требующих ремонта, а о строительстве новых можно будет даже не задумываться.

Новости по теме:

  1. Олег Ляшко устроил драку с депутатом Рады
  2. На видео попал взрыв автомобиля с российско-украинским бизнесменом в Киеве
  3. На F-18 ВМС США обнаружили отметку о сбитом истребителе «Су»

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В США во время экстренной посадки самолета погиб человек

СМИ сообщили о переброске бронекатеров Украины в Азовское море

США не допустили новый Ту-214 к проведению наблюдательных полетов военными

Почему беременным женщинам запрещено спать на спине

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках