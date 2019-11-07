Российский эксперт рассказал о способе уничтожить американские авианосцы

Специалист военных наук Константин Сивков нашёл способ, как можно уничтожить все авианосцы США и нанести огромный ущерб американскому флоту.

Для этого, как пишет Сивков в «Военно-промышленном курьере», необходимо ударить по верфи, находящейся в Ньюпорт-Ньюсе. На этой верфи имеются три стапеля для авианосцев, и два из них в настоящее время используются для ремонта, а один для постройки. Отмечается, что именно эта верфь является единственной во всей стране, которая может заниматься ремонтом и строительством авианосцев.

Удар по верфи, как считает Сивков, следует нанести крылатыми ракетами в обычном снаряжении. В результате атаки тех мощностей, что имеются сейчас, будет недостаточно для восстановления кораблей, требующих ремонта, а о строительстве новых можно будет даже не задумываться.