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Российские танки Т-80БМВ обеспокоили военных из Норвегии

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Пер Эспен Странде, военный из Норвегии, сообщил о необходимости пополнения армии новой бронетехникой. Данное заявление он сделал после появления рядом

Пер Эспен Странде, военный из Норвегии, сообщил о необходимости пополнения армии новой бронетехникой. Данное заявление он сделал после появления рядом с норвежско-российской границей усовершенствованных Т-80БМВ.

Согласно словам военнослужащего Норвегии, любые вооруженные силы, заслуживающие доверия, нуждаются в современных танках. Он добавил, что союзники и возможные враги страны постоянно модернизируют свою технику. Недавнее развертывание улучшенной бронетехники Россией указывает на то, что норвежская армия должна как можно раньше получить новые танки, считает Странде.

Схожее заявление недавно сделал Эйирк Кристофферсен, командующий ВС Норвегии. Он подчеркнул, что страна должна закупить как минимум 84 танка. По его мнению, войскам страны сейчас нужно значительно укрепиться.

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