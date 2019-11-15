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Роспатент раскрыл новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

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В базе данных Роспатента были обнаружены изображения новых деталей усовершенствованного внедорожника UAZ Patriot, который многие начали называть «Русс

В базе данных Роспатента были обнаружены изображения новых деталей усовершенствованного внедорожника UAZ Patriot, который многие начали называть «Русским Прадо».

Если судить по размещенным документам, новинка будет оснащена абсолютно новыми светодиодными фонарями, которые получат более строгую конфигурацию и две отформовки в виде буквы «С». В задней части автомобиля верхние углы бампера, который тоже окажется совершенно новым, упрутся прямо в элементы освещения. Скорее всего, изменятся и задние крылья машины.

Официальный дебют новинки намечен на следующий год. Его стоимость, по расчетам экспертов, составит около полутора миллиона рублей. Его создадут на базе новой архитектуры, которая будет использована производителем для дополнительной линейки авто: минивэна, фургона и пикапа. В качестве мотора будет использоваться бензиновый агрегат объемом 2,3 литра и мощностью 150 «лошадок».

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