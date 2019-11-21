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«Росконтроль» опубликовал список лучших стиральных машин

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Специалисты «Росконтроля» назвали лучшие стиральные машины, присутствующие на российском рынке и имеющие ширину от 50 до 60 сантиметров. Все модели оц

Специалисты «Росконтроля» назвали лучшие стиральные машины, присутствующие на российском рынке и имеющие ширину от 50 до 60 сантиметров.

Все модели оценивались по нескольким параметрам, начиная от имеющихся у них функций и заканчивая эффективностью отжима. Например, качественнее всего стирает хлопок стиральная машина, произведенная Samsung. Однако наибольшим удобством использования обладают «стиралки» Electrolux, у которых есть даже звуковая система оповещения.

Тише всего работают модели, произведенные компаниями Samsung и Indesit. Наиболее громкие звуки издают машины LG, так как обладают некачественным сливным насосом. Зато эти южнокорейские «стиралки» прекрасно справляются с отжимом. В результате наиболее качественными моделями по большинству показателей были признаны аппараты «Самсунг» и LG.

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