Родриго стал автором самого быстрого дубля в истории Лиги Чемпионов

Родриго Гоэс, футболист «Реала», смог поставить сразу два рекорда в Лиге Чемпионов: он сделал наиболее быстрый дубль и стал самым молодым бразильцем забившим гол в рамках турнира.

В ходе матча с футбольным клубом «Галатасарай» 18-летний уроженец Бразилии смог дважды закатить мяч в ворота соперников менее чем за 7 минут, поставив тем самым новый рекорд. Всего же он забил три мяча в этой встрече. Его команда одержала победу со счетом 6:0.

К тому же Гоэсу удалось стать самым молодым бразильским футболистом, забившим гол на турнире. Если рассматривать все национальности, то первое место все еще удерживает бывший форвард «Реала» Рауль Гонсалес Бланко, которому на момент рекорда было 18 лет и 113 дней.