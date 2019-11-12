Родители убитых в Забайкалье военных рассказали о жизни своих детей

Родители и родственники военных, убитых срочником Рамилем Шамсутдиновым в Забайкальском крае, поведали о жизни умерших.

Для сержанта Романа Ковалева данный контракт был уже 3-м по счету. Он собирался продолжить карьеру военного. Дома его ждали 3-летняя дочка и супруга. В Чите старший лейтенант Данил Пьянков оказался в результате распределения. Жил в многодетной семье и тоже состоял в браке. Вдова капитана Владимира Евсеева сообщила, что ее муж не мог участвовать в возможных издевательствах над солдатом, так как его работа не была связана со срочниками.

Погибшего от огнестрельных ран срочника Егора Богомолова собирались отправить домой менее чем через месяц. Он планировал стать сотрудником пограничной службы в Оренбургской области, уроженцем которой являлся. Анатолия Куропова должны были демобилизовать в самое ближайшее время. Ранее он узнал о кончине своей сестры от тяжелого заболевания. Андрей Покотило и Артем Никишин, обычны рядовые, планировали уйти в запас в течение нескольких следующих дней.