Разгорелся громкий скандал после съемки порноактрис в историческом музее

В Интернете появились видео и фото порноактрис, сделанные в британском музее авиации. Данное событие привело к возникновению громкого скандала.

Актрисы, одетые в форму стюардесс, приняли участие в съемках нового фильма для взрослых. Чтобы не платить баснословные деньги за аренду настоящего пассажирского авиалайнера, киностудия решила заплатить музею 100 евро (около 7000 рублей). Сотрудникам культурно-исторического учреждения при этом сообщили, что на борту самолета будет проведена обычная съемка в купальных костюмах.

Для съемок был выбран лайнер, который в прошлом принадлежал Air France. Он обладает богатой историей, так как на нем было совершено несколько подвигов в годы войны. Согласно словам работников музея, они узнали о съемках только после того, как в Сети всплыли соответствующие фотографии и ролики. Они заявляют, что их попросту подставили.