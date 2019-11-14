Раскрыт гонорар Пугачевой за выступление в Минске

В информационном агентстве «Комсомольская правда», сославшись на Евгения Морозова, руководителя «Ру-Концерт», назвали гонорар Аллы Пугачевой за выступление в столице Белоруссии.

В начале текущего месяца Примадонна устроила масштабный концерт в Минске. Оказалось, что она получила за него 250 000 евро (около 17 500 000 рублей). Однако выручка от выступления составила как минимум 30 000 000 рублей. В результате организаторы забрали себе чуть больше 10 000 000 рублей. Небольшая сумма была потрачена на аренду концертного зала.

После завершения выступления известная российская певица отправилась на вокзал, где сообщила своим белорусским поклонникам, что они увидятся с ней еще не скоро. Она добавила, что это может произойти на ее 80-летие.