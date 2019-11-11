Пьяный мужчина устроил стрельбу в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, который ранее выстрелил в воздух несколько раз на Школьной улице.

Вчера, 10 ноября, полицейские получили сообщение о стрельбе в Приморском районе. В ходе проведения оперативно-розыскных работ стражам правопорядка удалось найти и задержать нарушителя спокойствия, которым оказался сорокалетний местный житель, находившийся в нетрезвом состоянии.

В своих руках мужчина держал охолощенное огнестрельное оружие. Позднее стало известно, что он стрелял в воздух холостыми патронами, поэтому никто не пострадал в результате его действий. По отношению к задержанному нарушителю составили административный протокол.