Пропавший по дороге из воронежской школы 11-летний мальчик найден живым

Добровольцы перестали искать одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего вчера, 21 ноября, при возвращении домой из школы, так как он был найден живым и здоровым.

Около двенадцати часов ночи волонтеры опубликовали информацию о том, что школьник был найден живым. Однако они не стали рассказывать о том, возвратился ли ребенок домой самостоятельно или его обнаружили во время поисков.

В СМИ, сославшись на слова представителей Управления СКР по Воронежской области, отмечают, что по отношению к мальчику не было совершенно никаких насильственных или противоправных действий. Следователи продолжают проведение проверки, чтобы выяснить все обстоятельства пропажи ребенка.