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Преимущества интернет-радио

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Человек не представляет себе жизни без информации. Она является одновременно духовной пищей, необходимым средством развития, развлечений или заработка

Человек не представляет себе жизни без информации. Она является одновременно духовной пищей, необходимым средством развития, развлечений или заработка — то есть, выполняет самые разнообразные функции.

Множество десятилетий одним из источников информации является радио. Его изобретение в конце позапрошлого века стало грандиозным событием. Однако, оставалась еще одна граница: это расстояние, на которое может транслироваться та или иная станция.

Смыть эту границу помог Интернет: технологии передачи данных посредством цифрового сигнала и аналоговый радиосигнал, будучи изначально разрозненными, пришли к объединению, тем самым создав новую форму передачи как информации, так и мультимедийного контента: радио онлайн.

Интернет-радио появилось не сегодня, но в начале 90х годов прошлого века этот сервис не мог получить массового распространения, поскольку прием радио через Сеть требует высокой скорости подключения и расходует немало трафика. Что это значит для пользователей модемов, телефонных проводов и оплаты не только каждого мегабайта трафика, но и времени телефонного соединения с провайдером — еще помнят «старожилы» глобальной Сети.

Среднестатистическому пользователю Интернет сегодня доступны и высокая скорость подключения, и отсутствие всяческих ограничений трафика. Он может слушать радио везде, где есть проводной или беспроводной доступ ко всемирной паутине, установив на свой компьютер простую и бесплатную программу.

Для поиска радиостанций, соответствующих индивидуальным запросам и музыкальным предпочтениям можно воспользоваться многочисленными онлайн-каталогами. Практически все популярные FM-станции уже имеют вещание в Сети, а значит — не обязательно искать что-то новое, можно продолжать слушать любимые радиостанции.

Более того, без особых затрат можно организовать собственную радиостанцию: в Интернете достаточно ресурсов, предоставляющих возможность закачать свою музыку, открыть канал и даже, вооружившись микрофоном, вещать в эфир, почувствовав себя диджеем. Этому способствует и тот факт, что для Интернет-радио пока еще не требуется лицензия.

Технологии интернет-радио получили распространение и в крупных компаниях, которые организовывают вещание в собственных локальных сетях — к примеру, в офисах. Ведь это не требует затрат: нужны лишь компьютеры со звуковыми картами, объединенные в локальную сеть. Но главный козырь Интернет-радио — это полное отсутствие границ. В любой точке мира можно выйти в Сеть, поймать свой канал из избранного, послушать новости России — и почувствовать себя ближе к дому. К тому же, радио-онлайн пока не перегружено раздражающей любого слушателя рекламой. Слушайте прямой эфир онлайн на проверенном сайте https://www.radioprofusion.com/.

И вряд ли владельцы интернет-радиостанций будут привлекать традиционные рекламные технологии — с современным слушателем это работать не будет. Значит — начинаются поиски новых возможностей для рекламодателей, более эффективных и менее назойливых. А это — новый виток и в развитии рекламного бизнеса, стремление «подружить» рекламодателя и потребителя, которого уже давным-давно достала реклама.

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