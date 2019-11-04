Преимущества интернет-радио

Человек не представляет себе жизни без информации. Она является одновременно духовной пищей, необходимым средством развития, развлечений или заработка — то есть, выполняет самые разнообразные функции.

Множество десятилетий одним из источников информации является радио. Его изобретение в конце позапрошлого века стало грандиозным событием. Однако, оставалась еще одна граница: это расстояние, на которое может транслироваться та или иная станция.

Смыть эту границу помог Интернет: технологии передачи данных посредством цифрового сигнала и аналоговый радиосигнал, будучи изначально разрозненными, пришли к объединению, тем самым создав новую форму передачи как информации, так и мультимедийного контента: радио онлайн.

Интернет-радио появилось не сегодня, но в начале 90х годов прошлого века этот сервис не мог получить массового распространения, поскольку прием радио через Сеть требует высокой скорости подключения и расходует немало трафика. Что это значит для пользователей модемов, телефонных проводов и оплаты не только каждого мегабайта трафика, но и времени телефонного соединения с провайдером — еще помнят «старожилы» глобальной Сети.

Среднестатистическому пользователю Интернет сегодня доступны и высокая скорость подключения, и отсутствие всяческих ограничений трафика. Он может слушать радио везде, где есть проводной или беспроводной доступ ко всемирной паутине, установив на свой компьютер простую и бесплатную программу.

Для поиска радиостанций, соответствующих индивидуальным запросам и музыкальным предпочтениям можно воспользоваться многочисленными онлайн-каталогами. Практически все популярные FM-станции уже имеют вещание в Сети, а значит — не обязательно искать что-то новое, можно продолжать слушать любимые радиостанции.

Более того, без особых затрат можно организовать собственную радиостанцию: в Интернете достаточно ресурсов, предоставляющих возможность закачать свою музыку, открыть канал и даже, вооружившись микрофоном, вещать в эфир, почувствовав себя диджеем. Этому способствует и тот факт, что для Интернет-радио пока еще не требуется лицензия.

Технологии интернет-радио получили распространение и в крупных компаниях, которые организовывают вещание в собственных локальных сетях — к примеру, в офисах. Ведь это не требует затрат: нужны лишь компьютеры со звуковыми картами, объединенные в локальную сеть. Но главный козырь Интернет-радио — это полное отсутствие границ. В любой точке мира можно выйти в Сеть, поймать свой канал из избранного, послушать новости России — и почувствовать себя ближе к дому. К тому же, радио-онлайн пока не перегружено раздражающей любого слушателя рекламой. Слушайте прямой эфир онлайн на проверенном сайте https://www.radioprofusion.com/.

И вряд ли владельцы интернет-радиостанций будут привлекать традиционные рекламные технологии — с современным слушателем это работать не будет. Значит — начинаются поиски новых возможностей для рекламодателей, более эффективных и менее назойливых. А это — новый виток и в развитии рекламного бизнеса, стремление «подружить» рекламодателя и потребителя, которого уже давным-давно достала реклама.