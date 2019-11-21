Появились новые фото салона рестайлинговой Lada 4х4

В Интернете появился новый фотоснимок салона обновленного варианта отечественной модели Lada 4х4. Фотография была размещена в одном из сообществ соцсети ВКонтакте.

Благодаря этому фото можно с полной уверенностью заявлять о том, что у автомобиля будет изменена передняя панель, а приборы расположат по той же схеме, что и у Granta FL. Дизайнеры также решили поменять центральный тоннель и кресла. Задний диван получит подголовники, а на формованном потолке появится другой плафон.

Экстерьер новинки изменится несильно: будут установлены новые бампера с интегрированными противотуманными фарами и антенна на крыше. В плане технических характеристик автомобиль и вовсе останется таким же, как сейчас. У него разве что доработают кондиционер и отопительную систему.