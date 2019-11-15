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Потерявшуюся в Крыму девочку нашли мёртвой

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Три дня назад в Крыму пропала пятилетняя девочка, которая покинула свой дом в селе Кропоткино и больше не вернулась. По словам отчима ребёнка, он вмес

Три дня назад в Крыму пропала пятилетняя девочка, которая покинула свой дом в селе Кропоткино и больше не вернулась.

По словам отчима ребёнка, он вместе с младшим сыном отлучился из дома по делам, закрыв девочку в доме. Возвратившись, мужчина обнаружил, что дом открыт и дочери нет. Отмечается, что следы взлома не обнаружены.

Тело девочки было обнаружено в пятницу, закопанным в канаве. В поисках принимали участие правоохранительные органы и волонтёры.

Отчим малышки были задержан по подозрению в убийстве. Как было установлено следствием, в день убийства он вывез тело падчерицы и закопал его недалеко от дома. Для установления алиби он забрал документы детей из детского сады и попытался пересечь границу в соседнее государство, но задуманное не получилось. После этого он сообщил о пропаже девочки.

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