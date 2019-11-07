Порноактриса Дорошенкова обвинила Титомира в жестоком избиении

Ангелина Дорошенкова, порноактриса из РФ, сообщила о том, что ее недавно жестоко избил музыкант Богдан Титомир. Это случилось во время одной из вечеринок.

По словам девушки, которая недавно начала выступать в качестве стендапера, она хотела просто поприветствовать рэп-исполнителя, однако тот моментально накинулся на нее. Она добавила, что певец начал тянуть ее к себе, и чуть было не разорвал майку. Дорошенкова вырвалась из объятий Титомира и вышла в коридор.

Затем певец начал орать на нее и бить по лицу. В конце он ударил девушку по животу. Звезда фильмов для взрослых сразу же покинула апартаменты и выбежала на улицу, не став обращаться в полицию. Друзья Дорошенковой отметили, что для Богдана это нормальное поведение. Сам рэпер отказался давать комментарии по поводу случившегося.