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Пользователей Сети позабавила «лунная походка» котёнка

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В Instagram на страничке @cats_of_instagram было опубликовано видео с котёнком, передвигающимся забавными прыжками. Пользователи Сети тут же оценили в

В Instagram на страничке @cats_of_instagram было опубликовано видео с котёнком, передвигающимся забавными прыжками.

Пользователи Сети тут же оценили видеозапись — под публикацией уже набралось более двух тысяч комментариев и около полумиллиона просмотров. Прыжки котёнка, которого, как оказалось, зовут Миа, назвали «лунной походкой».

Под видеозаписью подписчики начали соревноваться в юморе, придумывая смешные комментарии. Так, один из пользователей Сети сообщил, что он примерно также и танцует, а другой заявил, что выглядит так, когда кто-то спрашивает, не желает ли он поесть. Кое-то сравнил котёнка с крабом.

Как оказалось, у котёнка есть собственный профиль в Instagram, где его хозяева публикуют различные забавные моменты из жизни Миа. На аккаунт подписано более пятисот человек.

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