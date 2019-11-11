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Полицейского, расстрелявшего своих коллег в метро, обвинили в получении взятки

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Адвокат полицейского Смирнова Михаил Корчагин рассказал, что его подопечному предъявлено обвинение во взятке. Сообщается, что сумма этой взятки неболь

Адвокат полицейского Смирнова Михаил Корчагин рассказал, что его подопечному предъявлено обвинение во взятке.

Сообщается, что сумма этой взятки небольшая и составляет менее 10 тысяч рублей. Ранее появилась информация, что было начато уголовное дело по этому факту, однако обвинения полицейскому не предъявлялось. 11 ноября стало известно, что ему всё же предъявлено обвинение, суд рассмотрит вопрос о продлении заключения под стражу.

Алексей Смирнов вечером 18 сентября оказал сопротивление сотрудникам УСБ, которые собирались его задержать, и устроил по ним стрельбу. Один из них погиб, второй был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Обвиняемый был задержан и сообщил, что начал стрелять из-за эмоционального всплеска, возникшего из-за действий сотрудников УСБ, пытавшимися спровоцировать взятку.

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