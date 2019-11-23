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Полина Гагарина поймала Дмитрия Нагиева на разврате в эфире «Первого канала»

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Полина Гагарина подловила своего коллегу Дмитрия Нагиева на неприличном поведении во время шоу «Голос». Сейчас на передаче, после окончания

Полина Гагарина подловила своего коллегу Дмитрия Нагиева на неприличном поведении во время шоу «Голос».

Сейчас на передаче, после окончания слепых прослушиваний, проходят поединки. Согласно правилам, участники выступают дуэтом, затем один из них покидает проект, а второй продолжает бороться за победу.

Первыми на сцене появились Лилия Вельтман и Ольга Уразгалиева, которых представила Гагарина. После выступления девушки обнялись, и в это время к ним присоединился и Нагиев. Однако одну из певиц он откровенно ухватил за бедро, что тут же заметила Полина.

Гагарина во всеуслышание спросила у Нагиева, что это он себе позволяет, и отметила, что она всё видела. Но ведущий тут же постарался перевести разговор на другую тему.

Впрочем, яркие костюмы участниц привлекли внимание не только Нагиева, но и остальных членов жюри. Так, Сергей Шнуров отметил, что опасался того, что костюмы будут отвлекать, но этого не произошло.

Полина Гагарина, выбирая певицу, которая продолжит участие в шоу, остановила свой выбор на Лилии Вельтман.

Полина Гагарина поймала Дмитрия Нагиева на разврате в эфире "Первого канала"

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