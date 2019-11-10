Поклонники Полины Гагариной заметили изменения во внешности певицы

Полина Гагарина своей новой публикацией в Instagram спровоцировала подписчиков начать обсуждение об изменении своей внешности.

На фото Полина запечатлена в скромной чёрной водолазке и с аккуратной укладкой, а в подписи она указала, что отправляется на концерт Сергея Лазарева. Однако подписчиков привлекли её губы — точнее, то, как они изменились.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Гагарина подправила себе верхнюю губу, что, как они уверены, отчётливо видно. Некоторые посчитали, что это выглядит красиво, но так решили не все. По их мнению, раньше у Полины было более прекрасное лицо.

А кое-кто отметил, что совсем недавно, ещё этим летом, у Гагариной был пост о естественной красоте и индивидуальности. Сейчас же, как сообщается, она стала похожа на Татьяну Овсиенко.

Впрочем, Полина опровергла все домыслы и указала, что она всего лишь так накрасилась.