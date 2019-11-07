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Подмосковные чиновники не оценили асфальт в Протвино

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Работники городской администрации подмосковного Протвино оказались недовольны асфальтом, укладка которого недавно завершилась в окрестностях населенно

Работники городской администрации подмосковного Протвино оказались недовольны асфальтом, укладка которого недавно завершилась в окрестностях населенного пункта.

Чиновники отмечают, что хоть новые тротуары и можно использовать для ходьбы, однако качество их покрытия удручает. По словам властей округа, они не станут принимать подобную работу у подрядчика. В администрации также отметили, что могут снизить оплату рабочих из-за их неэффективной работы.

Заказчик обвиняет подрядную организацию в низких темпах укладки асфальта, так как соответствующие работы должны были быть завершены еще в конце сентября. К тому же подрядчик не проводит уборку строительного мусора после своей деятельности.

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