Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Под Серпуховом на ферме найдена крупная нарколаборатория

Дата:
В районе Серпухова сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить большую нарколабораторию, которая была создана на месте бывшей фермы. В С

В районе Серпухова сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить большую нарколабораторию, которая была создана на месте бывшей фермы.

В СМИ сообщают, что полицейские задержали десять человек, которые занимались производством и сбытом наркотиков в особо крупных размерах. Во время проведенных обысков стражи правопорядка изъяли около трехсот килограммов мефедрона, «солей» и других наркотических веществ.

Большинство арестованных являлись гостями из стран Средней Азии. Если их признают виновными в производстве и сбыте наркотиков, то им грозит тюремное заключение сроком от пятнадцати лет до пожизненного.

Новости по теме:

  1. Японский журналист расстроился после путешествия на Сахалин
  2. Рыбак прославился ловлей сомов голыми руками из лунки
  3. Журнал Time опубликовал список самых главных фильмов десятилетия

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Брюгге в Бельгии — «Тихая Европа»

Максим Галкин показал пародию на Дмитрия Нагиева

Сериалы, которые стоит ожидать в 2017 году

Женщина отомстила соседям, которые громко занимались сексом

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках