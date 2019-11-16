Под Серпуховом на ферме найдена крупная нарколаборатория

В районе Серпухова сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить большую нарколабораторию, которая была создана на месте бывшей фермы.

В СМИ сообщают, что полицейские задержали десять человек, которые занимались производством и сбытом наркотиков в особо крупных размерах. Во время проведенных обысков стражи правопорядка изъяли около трехсот килограммов мефедрона, «солей» и других наркотических веществ.

Большинство арестованных являлись гостями из стран Средней Азии. Если их признают виновными в производстве и сбыте наркотиков, то им грозит тюремное заключение сроком от пятнадцати лет до пожизненного.