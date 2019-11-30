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Под Новороссийском погиб пилот разбившегося частного вертолета

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В Краснодарском крае под Новороссийском произошло крушение частного вертолета, в результате которого погиб пилот воздушного судна. В экстренных служба

В Краснодарском крае под Новороссийском произошло крушение частного вертолета, в результате которого погиб пилот воздушного судна.

В экстренных службах отмечают, что данное происшествие случилось сегодня, 30 октября, в утренние часы. Согласно предварительным сведениям, пилот потерял управление над летательной техникой, из-за чего та резко начала снижаться, а затем рухнула на землю. После этого возник пожар.

Отмечается, что вертолет находился в собственности туристической компании. Он мог вмещать в себя до 5 человек. На нем осуществлялись полеты из Дюрсо в Анапу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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