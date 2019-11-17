Певец Шура в образе женщины снял пародию про снежную горку

Российский исполнитель Александр Медведев, которого все знают как певца Шуру, на своей странице в Instagram опубликовал видеопародию.

Для съёмок Шура переоделся в женщину — он облачился в женское пальто, надел на голову платок, а в руки взял сумку. Кроме того, он взял себе для видео новое сценическое имя и представился Тамарой.

Съёмки видеоролика проходили возле огромного сугроба. Шура неестественным голосом жаловался на происходящее — мол, он хочет горку, и уже полдня ждёт, когда мужик принесёт лопату, которую он обещал за бутылку. На закадровый вопрос о том, зачем «Тамаре» нужна горка, «она» отвечает, что очень хочет кататься.

Подписчики юмор Шуры оценили, и сообщили в комментариях, что его пародия изрядно подняла им настроение. А некоторые сообщили, что у них до сих пор тепло и снега нет, и не предвидится в ближайшем времени.