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Петербург накрыл холодный антициклон

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Михаил Леус, российский метеоролог, заявил о том, что сегодня, 22 ноября, город Санкт-Петербург оказался на северной границе холодного антициклона. На

Михаил Леус, российский метеоролог, заявил о том, что сегодня, 22 ноября, город Санкт-Петербург оказался на северной границе холодного антициклона.

На своей страничке в соцсети «Фейсбук» синоптик отметил, что по причине антициклона температура воздуха в Северной столице РФ немного снизится – она будет варьироваться от -1 до -3 градусов мороза. В Ленинградской области при этом может похолодать до -5 градусов.

Ветер дует в южную сторону со скоростью от двух до семи метров в секунду. Величина атмосферного давления оказалась весьма высокой – 777 миллиметров ртутного столба. В ближайшее время в Петербурге должен будет выпасть первый снег.

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