Пенсионера с простреленной головой обнаружили в Выборге

На окраине Выборга в одном из частных домов было найдено тело пенсионера с простреленной головой. Возле него лежал пистолет, в котором были обнаружены патроны.

Отделение полиции Выборгского района получило в субботу, 9 ноября, сообщение о нахождении в одной из жилых построек на Большой Черноземной улице тела пожилого мужчины. У умершего была прострелена голова. Через несколько дней ему должно было исполниться 66 лет.

Возле тела работники правоохранительных органов нашли сигнальный револьвер «Наган» и 7 патронов. Указывается, что мужчина не имел судимостей и вел нормальный образ жизни. На месте инцидента работают следователи, пытающиеся выяснить все обстоятельства случившегося.