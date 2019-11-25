Отомстившего за мать жителя Алтая отправили в тюрьму на 7 лет

Представители прокуратуры Республики Алтай сообщили о том, что житель Усть-Кана отправится в колонию строгого режима за избиением мужчины до смерти.

Местные прокуроры заявили о том, что около года назад 29-летний парень избил другого мужчину в его же доме. Причиной проявленной агрессии подсудимый назвал месть. Дело в том, что за день до этого потерпевший ударил его мать. В итоге пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью.

Молодой человек попросил, чтобы его дело было рассмотрено при участии суда присяжных, однако они единогласно признали его виновным в совершенном преступлении. В результате ему теперь предстоит просидеть в тюрьме не менее семи с половиной лет.