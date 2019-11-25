Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Отомстившего за мать жителя Алтая отправили в тюрьму на 7 лет

Дата:
Представители прокуратуры Республики Алтай сообщили о том, что житель Усть-Кана отправится в колонию строгого режима за избиением мужчины до смерти. М

Представители прокуратуры Республики Алтай сообщили о том, что житель Усть-Кана отправится в колонию строгого режима за избиением мужчины до смерти.

Местные прокуроры заявили о том, что около года назад 29-летний парень избил другого мужчину в его же доме. Причиной проявленной агрессии подсудимый назвал месть. Дело в том, что за день до этого потерпевший ударил его мать. В итоге пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью.

Молодой человек попросил, чтобы его дело было рассмотрено при участии суда присяжных, однако они единогласно признали его виновным в совершенном преступлении. В результате ему теперь предстоит просидеть в тюрьме не менее семи с половиной лет.

Новости по теме:

  1. Полицейский в Екатеринбурге застрелил подозреваемого при задержании
  2. Жители Кемерово возмутились установке непристойного рекламного баннера
  3. Барнаульская модель стала финалисткой международного конкурса красоты

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В России установлен рекорд по числу долгожителей

NASA предложило пользователям Twitter подобрать имена для семи экзоппланет

Бенедикт Камбербэтч станет продюсером и исполнителем главной роли в мини-сериале «Мелроуз»

Британский каскадер установил рекорд на «мертвой петле» в Шанхае на Jaguar F-Pace

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках