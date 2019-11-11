Опытом передачи полномочий по управлению школами заинтересовались 43 региона

5 ноября в 10 российских регионах начались занятия на специализированных стажировочных площадках. Задача площадок — трансляция успешных практик внедрения новых моделей управления сетью образовательных организаций на уровне региона. К занятиям приступили более 300 человек из 43 регионов. Координатором проекта выступила Академия «Просвещение».

Проекта по передаче отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере общего образования на уровень субъектов Российской Федерации стартовал в 2017 году по инициативе министерства образования и науки РФ. В числе задач проекта – оптимизация финансовых потоков и укрепление единого образовательного пространства.

В проекте участвуют 20 пилотных регионов, каждый из которых апробирует одну из трех моделей управления сетью образовательных организаций. Первая модель предусматривает передачу полномочий управления и имущество образовательных организаций (6 регионов), вторая – передачу полномочий без имущества (4 регионов), третья – заключение соглашения между муниципалитетами и субъектом Федерации (10 регионов). В рамках каждой модели регионы отрабатывают нормативную базу, финансовые расчеты, механизмы повышения эффективности управления и другое.

Для представления своего опыта на стажировочных площадках были выбраны 10 регионов, где процесс передачи полномочий осуществляется наиболее результативно. Так, в Кировской области было создано более 60 государственных школ, к многим из которых присоединены малокомплектные сельские школы в качестве структурных подразделений. И если раньше финансирование поступало из региона сначала в муниципалитет и там распределялось между школами, то теперь государственные школы получают средства напрямую. Новые подходы позволили улучшить качество образования: так, в Кировской области количество победителей и призеров олимпиад и других интеллектуальных состязаний школьников только в 2018 году выросло на 12%.

Стажировка в пилотных регионах продлится 4 дня. Перед слушателями выступят представители региональных органов управления образованием, они посетят опорные школы, ресурсные центры, кванториум, другие образовательные организации. В числе слушателей – руководители образовательных организаций, специалисты муниципальных и региональных органов управления образованием, сотрудники институтов повышения квалификации. Пилотные регионы будут транслировать свой опыт, рассказывая об особенностях внедрения выбранной модели.