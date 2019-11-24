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ГАДЖЕТЫ

Опубликованы характеристики нового флагманского смартфона Sony

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Японский производитель гаджетов Sony в скором времени представит свой новый флагман, однако в Сети уже появились его технические параметры. Несмотря н

Японский производитель гаджетов Sony в скором времени представит свой новый флагман, однако в Сети уже появились его технические параметры.

Несмотря на то, что подразделение компании, производящее смартфоны, показывает нестабильные финансовые показатели, оно продолжает выпускать новые девайсы. Следующий флагманский смартфон будет оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 865 и большой аккумуляторной батареей емкостью 4120 мА*ч.

Новый гаджет сможет похвастаться большим 6,5-дюймовым OLED-дисплеем, разрешение которого составит 3840 на 1644 точек. Его вес не превысит 187 граммов, а в толщину он достигнет чуть больше 9 миллиметров. Информации о его камерах пока нет. В качестве ОС будет использоваться Android 10-й версии.

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