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Опубликован список необходимых диабетикам продуктов

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Врачи решили опубликовать список продуктов, которые обязательно должны быть на кухне у каждого диабетика. Благодаря их употреблению больные могут стаб

Врачи решили опубликовать список продуктов, которые обязательно должны быть на кухне у каждого диабетика. Благодаря их употреблению больные могут стабилизировать свое состояние.

На первой строчке оказались цельнозерновые крупы, включая овес и ячмень, так как они содержат большое количество клетчатки. Затем идут яйца, в которых имеется белок, сдерживающий снижение веса, стабилизирующий уровень сахара в крови и подавляющий так называемый гормон голода. В рационе диабетиков должна также присутствовать рыба, включающая в себя Омегу-3. Лучше всего употреблять в пищу форель, семгу, скумбрию и сельдь, так как они снижают риск развития сердечных заболеваний.

По словам медиков, страдающим от диабета людям следует также есть побольше листовых овощей, содержащих в себе витамин С и полифенолы. Благодаря авокадо можно не допустить всплеска инсулина, а при помощи чечевицы, корицы и фасоли больные могут нормализовать уровень гемоглобина.

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