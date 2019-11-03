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Опубликован рейтинг внедорожников с самым большим клиренсом

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Автоэксперты опубликовали рейтинг внедорожников, представленных на российском рынке, с самым большим клиренсом. На 1-й строчке оказалась японская моде

Автоэксперты опубликовали рейтинг внедорожников, представленных на российском рынке, с самым большим клиренсом.

На 1-й строчке оказалась японская модель Toyota Land Cruiser 200, клиренс которой составляет 230 миллиметров. Приобрести данную версию можно за 4 миллиона 875 тысяч рублей (бензиновый мотор). Далее идет японский внедорожник Lexus LX 570, отставший от лидера всего на 5 миллиметров. Его можно купить за 6 миллионов 861 тысячу рублей.

Замыкает тройку лидеров российский автомобиль Lada 4х4, дорожный просвет которого составляет 220 миллиметров. К тому же стоит он «всего» 524 тысячи рублей. Таким же клиренсом обладает Subaru Forester, продающийся за 2 миллиона 49 тысяч рублей. Затем идет Land Rover Range Rover с аналогичным дорожным просветом – он стоит 7 миллионов 127 тысяч рублей.

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