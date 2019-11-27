Оправданный полицейский получит компенсацию в размере 9,5 млн рублей

Асхабали Заирбеков, бывший дагестанский полковник полиции, ранее оправданный по делу о разбойном нападении, получит от государства компенсацию в размере 9,5 миллиона рублей.

Соответствующий иск экс-полицейского был удовлетворен Южным окружным военным судом. Заирбеков потребовал выплатить ему денежное довольствие с момента ареста, произошедшего около 5 лет назад, до времени вынесения оправдательного приговора, а также компенсировать затраты на адвокатов и приобретение авиабилетов. Он также попросил, чтобы ему принесли официальные извинения.

В результате полковнику, которого обвиняли в бандитизме и разбоях, будет выплачена вся заявленная сумма. Прокуратура Дагестана также извинится перед Заирбековом из-за ложных обвинений.