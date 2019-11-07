Онколог рассказала о главных симптомах рака легких

Дина Сакаева, российский онколог, решила рассказать о признаках того, что у человека имеется рак бронхов или легких.

К наиболее частым симптомам относится постоянный кашель, который не поддается лечению, и сильная беспричинная отдышка, а также слабость в теле, повышенный уровень температуры и откашливание мокроты с кровью. Врач отметила, что любой из этих признаков является серьезным поводом к тому, чтобы пойти в больницу и пройти медосмотр.

На наличие рака, по словам медика, могут также указывать головные боли, головокружение и тошнота. Однако самым действенным и надежным методом диагностики онкологических заболеваний считаются регулярные медицинские обследования. В этом случае удастся вовремя обнаружить болезнь и вылечить ее.