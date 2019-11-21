«Новая газета» показала на видео жестокое убийство сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера (21+)

Информационное агентство «Новая газета» опубликовала видеоролик, на котором демонстрируются пытки и казнь сирийского солдата, дезертировавшего из правительственной армии, бойцами ЧВК Вагнера.

В СМИ отметили, что часть этой записи была опубликована в Сети еще два года назад. В этом месяце появились другие отрывки, на которых можно увидеть, как лежащего на земле мужчину бьют кувалдой. Потом у него отрезают руки и голову с использованием саперной лопатки и ножа. В конце труп подвешивают на веревке и поджигают, облив перед этим горючим.

Участвовавшие в казни люди скрыли свои лица, однако один из них оказался без маски. Журналисты обнаружили бойца в социальных сетях. Его зовут Станислав, и раньше он работал в военной разведке, а затем стал наемником. Убитого звали Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Он уехал из Сирии после начала войны, а в 2017 году решил вернуться. После этого его отправили в армию Асада, откуда он дезертировал, но позднее был пойман.