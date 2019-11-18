Никита Михалков обрисовал проблему с чиновниками в России неприличным анекдотом

Никита Михалков, кинорежиссер из РФ, попытался обрисовать проблему с чиновниками, отказывающимися качественно выполнять свою работу на местах, при помощи анекдота.

В анекдоте рассказывается о роте бойцов, идущей по говну. В определенный момент ей удается дойти до красивого места с речкой, березами и цветами. Командир тут же приказывает солдатам остановиться, а затем зычно заявляет, что они наконец-то нашли место, в котором можно ***. Михалков отметил, что все это является нашей сегодняшней жизнью.

Согласно словам режиссера, российскому обществу необходимо хорошенько посмотреть на образ своего существования и прийти в ужас от увиденного. Он добавил, что мы сейчас очень презрительно относимся к жизни.