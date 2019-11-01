Нейт Диаз объяснил, почему дал пощечину Хабибу Нурмагомедову

Нейт Диаз, боец UFC из США, рассказал, почему он решил дать пощечину Хабибу Нурмагомедову, российскому спортсмену, во время встречи, произошедшей около четырех лет назад.

По словам американца, он не относит себя к типу людей, которые любят травить и задирать других. Диаз отметил, что перед конфликтом он просто смотрел за боем своего приятеля. Нурмагомедов же вместе со своей командой делал групповые фотографии и смеялся над ним. Тогда американский спортсмен не выдержал и ударил россиянина по лицу ладонью.

Диаз отметил, что ему не нужно было так поступать, но в тот момент он был в гневе, так как Нурмагомедов и его команда издевались над ним. Американец добавил, что сейчас россиянин играет в «хорошего парня», нередко выставляя себя в роли жертвы.