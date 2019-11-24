Немецкий врач составила список из десяти продуктов для замены лекарств

Немецкий врач Франциска Рубин в интервью изданию Focus рассказала о десяти продуктах, которые могут заменить человеку лекарства. Она отмечает, что при правильном питании можно избежать многих болезней, но порой альтернативы медицинскому вмешательству всё же нет.

Рубин отмечает овёс, который понижает уровень холестерина и способствует профилактике рака, а овсяной отвар рекомендует использовать при нейродермите. Для кишечника также полезна капуста, способствующая пищеварению, а также оказывающая положительное влияние на зрение.

Также при высоком уровне холестерина полезен имбирь, который к тому же понижает уровень сахара, разжижает кровь и оказывает бодрящее действие.

При бронхите и простудных заболеваниях необходим мёд, а медовые компрессы помогут при артрозе. Для больных подагрой незаменимыми станут ванночки с солью.

Для укрепления сосудов Рубин советует употреблять чайную ложку оливкового масла, для предотвращения тромбов — льняное. А маслом тимьяна следует растирать грудь при бронхите.

От головной боли можно выпить кофе с лимоном, также лимон смягчает ороговевшую кожу. Куркума поможет против воспалительных и онкологических заболеваний, и маска из неё и меда — при сыпи.

Варёный картофель способствует избавлению от изжоги, а луковый суп окажет положительное влияние при заболевании циститом.