Здесь рождаются новости.
Главная
ЗДОРОВЬЕ

Немецкий врач составила список из десяти продуктов для замены лекарств

Дата:
Немецкий врач Франциска Рубин в интервью изданию Focus рассказала о десяти продуктах, которые могут заменить человеку лекарства. Она отмечает, что при

Немецкий врач Франциска Рубин в интервью изданию Focus рассказала о десяти продуктах, которые могут заменить человеку лекарства. Она отмечает, что при правильном питании можно избежать многих болезней, но порой альтернативы медицинскому вмешательству всё же нет.

Рубин отмечает овёс, который понижает уровень холестерина и способствует профилактике рака, а овсяной отвар рекомендует использовать при нейродермите. Для кишечника также полезна капуста, способствующая пищеварению, а также оказывающая положительное влияние на зрение.

Также при высоком уровне холестерина полезен имбирь, который к тому же понижает уровень сахара, разжижает кровь и оказывает бодрящее действие.

При бронхите и простудных заболеваниях необходим мёд, а медовые компрессы помогут при артрозе. Для больных подагрой незаменимыми станут ванночки с солью.

Для укрепления сосудов Рубин советует употреблять чайную ложку оливкового масла, для предотвращения тромбов — льняное. А маслом тимьяна следует растирать грудь при бронхите.

От головной боли можно выпить кофе с лимоном, также лимон смягчает ороговевшую кожу. Куркума поможет против воспалительных и онкологических заболеваний, и маска из неё и меда — при сыпи.

Варёный картофель способствует избавлению от изжоги, а луковый суп окажет положительное влияние при заболевании циститом.

Новости по теме:

  1. Учёные заявили, что гимнастика до завтрака является более полезной для организма
  2. Названы шесть продуктов, вызывающие в организме хронические воспаления
  3. Врачи назвали первые симптомы рака легких

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые выяснили, что провоцирует жажду перед сном

Специалисты назвали скрытые признаки миомы матки

Ученые определили самый опасный возраст для мужчин и женщин

Овощи и фрукты полезно употреблять вместе с кожурой

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках