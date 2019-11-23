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Названы сроки начала серийного производства российского электрокара Zetta

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Серийный выпуск электрокара Zetta должен будет начаться в первом квартале следующего года. В настоящее время завершается сертификация автомобиля. Согл

Серийный выпуск электрокара Zetta должен будет начаться в первом квартале следующего года. В настоящее время завершается сертификация автомобиля.

Согласно словам Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли, он слышал от коллег, что данная модель сейчас находится на заключительной стадии сертификации. Он добавил, что на конвейер серийная версия попадет в начале 2020 года. Ему обещали обязательно доложить об этом событии.

Напоминаем, что Zetta является первым российским авто на электротяге. Этот небольшой трехдверный автомобиль будут производить на тольяттинском предприятии. Каждый год компания собирается выпускать около 15 000 машин, причем 50 процентов из них будут отправлять за рубеж. Приобрести новинку российским покупателям удастся за 450 000 рублей.

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